Російська влада не демонструє готовності до справжніх переговорів про припинення війни проти України.

Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв’ю Укрінформу.

Росія не готова до справжніх переговорів: заява розвідки

За словами Луговського, за наявними розвідувальними даними кремлівська верхівка наразі не налаштована на реальне припинення війни та використовує переговорну риторику як інструмент затягування часу.

Він зазначив, що в Москві вірять у можливість досягти своїх цілей шляхом тиску на фронті та створення масштабних проблем у тилу України, зокрема через енергетичні удари та блекаути.

На запитання щодо так званих “червоних ліній” Росії у перемовинах Луговський пояснив, що вони не є сталими та можуть змінюватися залежно від ситуації.

Серед ключових вимог РФ він назвав неприєднання України до безпекових альянсів та відсутність на її території іноземних військових контингентів.

Водночас представник розвідки наголосив, що Кремль у будь-який момент може висунути нові “червоні лінії”, аби штучно сповільнити або заблокувати переговорний процес.

У цьому ж інтерв’ю Укрінформу Олег Луговський також заявив, що Росія у 2026 році зберігає значний військовий потенціал і не планує знижувати темпи мобілізації.

За даними Служби зовнішньої розвідки, РФ щороку набирає сотні тисяч військових на контракт та у добровольчі підрозділи, а також активно розвиває війська безпілотних систем.

Крім того, розвідка повідомляє, що Росія спирається на допомогу Білорусі, де понад 80% підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення.

