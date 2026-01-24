Росія щороку поповнює свою армію сотнями тисяч нових військових, не зважаючи на значні втрати на фронті.

Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв’ю Укрінформу.

Мобілізаційні плани Росії та пріоритети армії

За словами Луговського, Росія не планує зменшувати темпи мобілізації і у 2026 році має намір залучити до армії ще близько 409 тис. військовослужбовців.

Зараз дивляться

За даними розвідки, російська сторона вважає нинішню модель поповнення армії ефективною завдяки високим фінансовим виплатам і соціальним пільгам для контрактників.

Він зазначив, що близько 90% осіб, які підписали контракт у 2025 році, були спрямовані саме на поповнення втрат у діючих підрозділах.

Окремий пріоритет російського командування — війська безпілотних систем.

Річна потреба РФ у таких фахівцях оцінюється майже у 80 тис. військових.

На відміну від штурмових підрозділів, у цьому напрямку ставка робиться на якість підготовки кадрів.

За словами Луговського, майбутніх операторів дронів активно шукають серед студентів технічних вишів та інших навчальних закладів Росії, залучаючи їх значними фінансовими стимулами.

Водночас розвідка фіксує нерівномірне виконання мобілізаційних планів у регіонах РФ.

Найкращі показники мають Далекосхідний, Уральський та Приволзький федеральні округи, тоді як Центральний федеральний округ і Північний Кавказ системно провалюють планові показники.

У цьому ж інтерв’ю Олег Луговський також повідомив, що більшість білоруських підприємств після початку повномасштабної війни інтегрувалися у російський військово-промисловий комплекс.

За його словами, понад 80% підприємств Білорусі залучені до виконання російського державного оборонного замовлення та програм озброєнь РФ.

Територія Білорусі використовується для постачання технологій і продукції російському ВПК з метою обходу міжнародних санкцій, а також для ремонту військової техніки армії РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.