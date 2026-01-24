Минулої доби на фронті Сили оборони України на фронті ліквідували майже тисячу російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На кінець минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Російські війська завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 145 керованих бомб. Також окупанти залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Втрати ворога на 24 січня

особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб,

танків – 11 603 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од,

артилерійських систем – 36 580 (+31) од,

РСЗВ – 1 623 од,

засобів ППО – 1 283 (+1) од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од,

крилатих ракет – 4 190 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 644 (+88) од,

спеціальної техніки – 4 050 од.

Раніше командир 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал Євген Ласійчук заявляв, що у Покровську нині перебуває до тисячі російських солдатів. Частина з них розміщуються у посадках довкола міста та активно переміщується.

За словами командира, до весни може виснажитися і загальмувати темпи свого просування. Але це за умови, якщо окупанти не залучать резерви, наприклад, морську піхоту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

