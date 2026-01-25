Минулої доби на фронті Сили оборони України на фронті ліквідували понад тисячу російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 25 січня

особового складу – близько 1 234 040 (+1020) осіб,

танків – 11 605 (+2) од,

бойових броньованих машин – 23 950 (+1) од,

артилерійських систем – 36 612 (+32) од,

РСЗВ – 1 624 (+1) од,

засобів ППО – 1 286 (+3) од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847) од,

крилатих ракет – 4 205 (+15) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 759 (+115) од,

спеціальної техніки – 4 050 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

