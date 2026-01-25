Минулої доби на фронті Сили оборони України на фронті ліквідували понад тисячу російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 25 січня

  • особового складу – близько 1 234 040 (+1020) осіб,
  • танків – 11 605 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 23 950 (+1) од,
  • артилерійських систем – 36 612 (+32) од,
  • РСЗВ – 1 624 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 286 (+3) од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847) од,
  • крилатих ракет – 4 205 (+15) од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 75 759 (+115) од,
  • спеціальної техніки – 4 050 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

