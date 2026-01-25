Документ, який стосується надання гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки для України, вже повністю готовий.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресконференції у Вільнюсі.

Зеленський про гарантії безпеки від США

За словами президента, Україна очікує від партнерів готовність щодо дати та місця підписання документа щодо гарантій безпеки з боку США.

Зараз дивляться

– Для нас гарантія безпеки, передусім – це двостороння гарантія безпеки США. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати місце, коли його підпишемо, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що після цього документ направлять на ратифікацію до Конгресу США та українського парламенту.

23 грудня президент Володимир Зеленський повідомляв, що домовленість про гарантії безпеки для України від США готова до підписання, а дата та місце – залежить від американського президента Дональда Трампа.

На думку Зеленського, Україна готова підписати важливий документ, який, без жодних сумнівів, стане історичним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.