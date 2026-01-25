Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує територію Білорусі як інструмент тиску та шантажу Європи й світу, зокрема для військових і технологічних загроз.

Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу ЄС

Про це він повідомив у своєму зверненні, наголосивши на зростаючій залежності Мінська від Москви.

– Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що недостатня підтримка білоруського суспільства у минулі роки призвела до серйозних наслідків для всієї Європи.

Зараз дивляться

– Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою, – заявив він.

За словами глави держави, Білорусь уже фактично залучена до війни проти України.

– Оператори російських реактивних Шахедів працюють по Україні в тому числі з території Білорусі. Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу Орєшніками, – наголосив Зеленський.

Він також звернув увагу на роль білоруської економіки у підтримці російської агресії.

За словами президента, промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх у Європі.

Зеленський підкреслив, що для Європи критично важливо діяти рішуче й не втрачати час.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви для участі в заходах до 163-ї річниці Січневого повстання.

Також у програмі поїздки були заплановані зустрічі президента України з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.