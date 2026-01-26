Українська сторона готується до проведення нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді України після переговорів з американською і російською сторонами в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Зеленський про тристоронні зустрічі

– Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни, – звернув увагу Зеленський.

За його словами, на зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Як зазначив президента, делегації обговорили також складні політичні питання, які досі залишаються не вирішеними.

Зеленський зазначив, що українська команда проаналізувала ключові позиції всіх сторін.

Водночас президент розповів, що призначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Володимир Зеленський анонсував, що Україна готується до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні.

Протягом 23-24 січня відбулися тристоронні переговори між командами України, Росії та США в Абу-Дабі. Факти ICTV аналізували, чи є реальний прогрес та чого варто очікувати далі від діалогу.

Фото : Офіс президента

