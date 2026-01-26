У вівторок, 27 січня, у всіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

Причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Зараз дивляться

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

В Укренерго закликають громадян економно споживати електроенергію у ті періоди, коли вона подається за графіком.

Графіки відключення світла у Київській області

Як вимикатимуть електрику завтра на Київщині можна дізнатися на сторінках соцмереж ДТЕК. Компанія надала графіки відключення світла на 27 січня.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, найбільш напружена ситуація в енергетичній сфері наразі фіксується у Києві та Київській області, на Харківщині, Чернігівщині, Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Станом на 26 січня у Києві понад 1,2 тис. багатоквартирних будинків досі не підключені до теплопостачання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.