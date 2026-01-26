Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 129 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 26 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 433-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

