Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 26 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 129 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 26 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 433-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.