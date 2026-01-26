Сили оборони спростували поширену в окремих українських медіа інформацію про нібито повну окупацію Оріхово-Василівки у Донецькій області.

Про це повідомляє у Facebook угруповання військ Схід.

У ЗСУ спростували окупацію Оріхово-Василівки

– Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності, – йдеться у дописі.

Зазначається, що українські підрозділи й надалі перебувають у районі населеного пункту та утримують займані позиції.

Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника та нищать живу силу ворога, попри суттєвий тиск з боку росіян.

– Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними, – заявили в угрупованні.

Військові також закликали представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти джерела та користуватися виключно офіційними повідомленнями.

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що росіяни просунулися поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області.

Нагадаємо, у Генштабі заявляли, що повідомлення Кремля про нібито захоплення Гуляйполя та Мирнограда не відповідають дійсності.

