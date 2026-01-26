ЗСУ заперечили повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині
- Сили оборони спростували інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки в Донецькій області.
- Українські військові утримують позиції в районі населеного пункту та відбивають атаки противника.
Сили оборони спростували поширену в окремих українських медіа інформацію про нібито повну окупацію Оріхово-Василівки у Донецькій області.
Про це повідомляє у Facebook угруповання військ Схід.
У ЗСУ спростували окупацію Оріхово-Василівки
– Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності, – йдеться у дописі.
Зазначається, що українські підрозділи й надалі перебувають у районі населеного пункту та утримують займані позиції.
Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника та нищать живу силу ворога, попри суттєвий тиск з боку росіян.
– Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними, – заявили в угрупованні.
Військові також закликали представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти джерела та користуватися виключно офіційними повідомленнями.
Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що росіяни просунулися поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області.
Нагадаємо, у Генштабі заявляли, що повідомлення Кремля про нібито захоплення Гуляйполя та Мирнограда не відповідають дійсності.