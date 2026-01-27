Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у тимчасово окупованому Криму.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження об’єкта ППО РФ у Криму

Як стверджують у Генштабі ЗСУ, підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території Криму.

Зараз дивляться

За інформацією Генштабу ЗСУ, атака на об’єкт російської системи протиповітряної оборони (ППО) відбулася у рамках зниження наступального потенціалу країни-агресора.

– Масштаби збитків уточнюються. Далі буде! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

19 січня повідомлялося, що спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України знищили та вивели з ладу ключові елементи системи протиповітряної оборони Росії на суму близько $4 млрд протягом 2025 року.

Серед них – системи С-300, С-350 та С-400, ЗРК Бук-М1 і Бук-М2, зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1 і Панцир-С2, а також ЗРК Тор-М1, Тор-М2 і Тор-М3.

Як розповіли у СБУ, водночас значних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення, без яких не можна організувати повноцінну роботу ППО.

Фото: Міноборони Росії

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.