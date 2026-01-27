У середу, 28 січня, у всіх регіонах України запроваджуються погодинні графіки відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

Причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Громадян просять ощадливо споживати електроенергію у ті періоди, коли вона подається за графіком.

Графіки відключення світла в Одеській області

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключення світла на завтра, 28 січня, в Одеській області. Вони діятимуть тільки там, де дозволяє стан мережі.

Нагадаємо, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у Києві наразі працюють 54 пункти незламності поліції та ДСНС.

До них належать районні управління та пожежні частини.

Крім того, функціонують пункти, організовані місцевими адміністраціями, які можуть бути як стаціонарними, так і мобільними.

На основі звернень киян на лінію 112 у дворах багатоповерхівок із найскладнішою ситуацією встановлюють пневмокаркасні намети.

Минулими вихідними такі наметові містечка були розгорнуті на Троєщині.

