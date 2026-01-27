Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
1 хв.
Карта бойових дій на 27 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіабомби.
Крім того, застосував 3198 дронів-камікадзе та здійснив 2935 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 27 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
