Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 3198 дронів-камікадзе та здійснив 2935 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 27 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

