У Києві працюють 54 пункти незламності поліції та ДСНС. Це районні управління та пожежні частини. Також працюють пункти, які розгортають місцеві адміністрації – вони є стаціонарні та мобільні.

Про це повідомив в інтерв’ю РБК Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Пункти незламності в Києві

– ДСНС, поліція вже стільки невластивих функцій на себе взяли, але вибору немає. Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити, щоб допомогти. От і залучаємо всі наші сили, відкриваємо свої пункти обігріву та навіть цілі наметові містечка, – зазначив міністр.

За його словами, пункти незламності мають відповідати таким критеріям:

надавати людям місця для обігріву;

забезпечити можливість зарядити гаджети;

безкоштовний доступ до гарячого чаю та води.

– Пункти обігріву ДСНС з’явилися як реакція на збільшення скарг від мешканців. Коли лінія 112 запрацювала на прийом дзвінків про відсутність електро-, тепло- та водопостачання у домівках, ми побачили, де потрібно наблизити пункти до людей, – розповів Клименко.

На основі аналізу інформації, отриманої від киян, у дворах багатоповерхівок, де ситуація була найбільш складною, почали з’являтися пневмокаркасні намети.

Клименко додав, що минулими вихідними на Троєщині були розгорнуті наметові містечка. В яких є ліжка. Вони призначені для людей, яким потрібна домедична допомога.

У наметових містечках також є доступ до Інтернету, води та гарячого чаю.

Збільшення патрулів на вулицях Києва

Міністр розповів, що із послабленням комендантської години збільшилася кількість людей на вулицях Києва, однак кількість злочинів не збільшилася.

За словами Клименка, приблизно на 30% збільшилася кількість поліцейських патрулів. Щодоби на службу заступають більше 1200 поліцейських у складі понад 450 патрулів.

Поліцейські під час патрулювання використовують гучномовці, щоб інформувати людей про роботу пунктів незламності, де можна зігрітися, а також попереджають про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 15 січня у зв’язку із надзвичайною ситуацією в енергетиці президент Володимир Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ інформувати інформування населення щодо ситуації з забезпеченням енергетикою через лінію 112.

