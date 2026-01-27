Відкрити ФОП достатньо просто, а от розібратися з податками, звітами й обліком складніше, ніж запустити сам бізнес. Людина може бути чудовим майстром чи продавцем, але з деклараціями та ЄСВ все складніше.

Багато підприємців добре розуміються на своїй справі, але губляться, коли мова заходить про декларації, реквізити, книги обліку та електронні сервіси податкової.

Переважна кількість труднощів виникає не через складність процесів, а за відсутності зрозумілої системи, інструкції. Проте якщо одразу організувати роботу правильно, звітність потребує мінімум часу.

Що буде, якщо вчасно не сплатити податки

За інформацією Державної податкової служби, якщо податки не сплатити у встановлений законом строк, це не минає без наслідків. За прострочення передбачена відповідальність, зокрема штрафи та пеня.

Відповідальність за несплату податків:

Якщо підприємець затримав платіж до 30 календарних днів після граничної дати, доведеться заплатити штраф у розмірі 10% від суми податкового боргу.

Якщо ж податки не сплачені понад 30 календарних днів, штраф зростає і становить 20% від суми боргу.

Окрім штрафу, на суму несплачених податків нараховується пеня. Вона починає нараховуватися після того, як минає встановлений строк оплати.

Якщо платник податків самостійно визначив суму податкового зобов’язання, пеня починає нараховуватися через 90 днів після останнього дня граничного строку сплати. Тобто чим довше не сплачувати податки, тим більша сума до сплати, за рахунок штрафів і пені.

Неправильні рахунки або призначення платежу також можуть призвести до штрафів. Тому краще використовувати актуальні реквізити для сплати податків, щоб гроші надійшли отримувачу. Те саме і з розрахунками.

Що таке Вчасно.Звіт і чому це зручно для ФОП

Вчасно.Звіт – це онлайн-платформа, створена для ФОПів і малого та середнього бізнесу. Її ідея проста, а саме зібрати фінанси, звітність і документи в одному місці, щоб підприємець не витрачав час на пошуки по різних сервісах.

Через платформу можна:

подавати звітність до податкової;

сплачувати податки без комісії за правильними реквізитами;

вести книгу обліку;

створювати первинні документи.

Мова йде про рахунки, акти, накладні. Також доступний документообіг в електронному вигляді, що зручно для тих, хто працює з клієнтами онлайн або з різних міст.

Швидкий старт – це послуга, коли спеціаліст допомагає підприємцю налаштувати облік у сервісі, показує, як правильно подавати звіти, сплачувати податки, автоматизувати процеси та синхронізувати банки й ПРРО. Отже, новачок не боїться зробити щось не так.

ФОП отримує не програму, а систему, яка зрозуміло працює. Коли процеси налагоджені, звітність перестає викликати стрес, тож підприємець може зосередитися на клієнтах і розвитку справи.

Переваги платформи Вчасно.Звіт

З Вчасно.Звіт підприємець може керувати своїм ФОПом з одного кабінету, не перемикаючись між десятками сервісів і вкладок. Уся робота з фінансами, звітами та документами зібрана в одній точці. Це зручно для тих, хто цінує час і порядок. Адже коли під рукою є зрозумілий калькулятор податків, підприємець бачить реальні суми і не діє навмання.

Сервіс легко поєднується і з касовими рішеннями. Є інтеграція з Вчасно.Каса, а також з іншими РРО та ПРРО, тому дані передаються автоматично, без ручного дублювання і плутанини в цифрах.

Якщо підприємець веде більше ніж один ФОП, не потрібно створювати окремі акаунти, адже всім можна керувати через спільний кабінет. Це заощаджує час, коли діяльність різнопланова.

Податкова звітність теж не потребує зайвих рухів. Система допомагає підготувати необхідні форми та надіслати їх до ДПС онлайн, тож процес стає зрозумілим навіть для тих, хто раніше не стикався з цим.

Документи можна створювати на основі готових шаблонів, вести їхній облік і підписувати в електронному вигляді. Усе відбувається в межах одного сервісу, без потреби підключати додаткові програми.

Окремий плюс – це інтеграція з банками, зокрема monobank та ПриватБанк. Підприємець може здійснювати платежі, бачити надходження та працювати з банківськими операціями просто у своєму кабінеті, не заходячи щоразу в окремий банківський застосунок.

