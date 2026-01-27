Минулої доби на фронті Сили оборони України на фронті ліквідували близько тисячі російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 27 січня 2026 року

особового складу – близько 1 235 060 (+820);

танків – 11 609 (+1);

бойових броньованих машин – 23 954 (+3);

артилерійських систем – 36 691 (+47);

РСЗВ – 1 628 (+2);

засобів ППО – 1 286;

літаків – 434;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899);

крилатих ракет – 4 205;

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 025 (+119);

спеціальної техніки – 4 051.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.