Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 27 січня: ЗСУ знищили 820 окупантів та 47 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони України на фронті ліквідували близько тисячі російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 27 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 235 060 (+820);
- танків – 11 609 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 954 (+3);
- артилерійських систем – 36 691 (+47);
- РСЗВ – 1 628 (+2);
- засобів ППО – 1 286;
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899);
- крилатих ракет – 4 205;
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 025 (+119);
- спеціальної техніки – 4 051.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.