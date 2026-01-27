Минулої доби на фронті Сили оборони України на фронті ліквідували близько тисячі російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 27 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 235 060 (+820);
  • танків – 11 609 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 954 (+3);
  • артилерійських систем – 36 691 (+47);
  • РСЗВ – 1 628 (+2);
  • засобів ППО – 1 286;
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899);
  • крилатих ракет – 4 205;
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 025 (+119);
  • спеціальної техніки – 4 051.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

