Президент України Володимир Зеленський отримає запрошення на саміт лідерів G7, який відбудеться у Франції в червні 2026 року.

Про це повідомив посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запрошення Зеленського на саміт G7 у Франції

За словами Гаеля Весьєра, Україна буде ключовою темою протягом усього французького головування у Великій сімці.

Франція вже ухвалила рішення запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G7, який відбудеться у червні.

Посол наголосив, що Париж планує максимально зосередитися на підтримці України, зокрема в енергетичному секторі, а також активно просуватиме всі ініціативи G7, спрямовані на допомогу Києву.

— Для Франції Україна є надзвичайно важливою темою протягом усього нашого головування в G7, — зазначив Весьєр.

Нагадаємо, що у 2026 році саміт Групи семи (G7) пройде у Франції — у департаменті Верхня Савойя, в місті Евіан.

Франція головуватиме у G7 протягом року, визначивши підтримку України одним із ключових пріоритетів свого порядку денного.

