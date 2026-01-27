Зеленського планують запросити на саміт G7 у Франції — посол
- Франція запросить Зеленського на саміт G7 у червні 2026 року.
- Україна стане ключовою темою французького головування у G7.
Президент України Володимир Зеленський отримає запрошення на саміт лідерів G7, який відбудеться у Франції в червні 2026 року.
Про це повідомив посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Запрошення Зеленського на саміт G7 у Франції
За словами Гаеля Весьєра, Україна буде ключовою темою протягом усього французького головування у Великій сімці.
Франція вже ухвалила рішення запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G7, який відбудеться у червні.
Посол наголосив, що Париж планує максимально зосередитися на підтримці України, зокрема в енергетичному секторі, а також активно просуватиме всі ініціативи G7, спрямовані на допомогу Києву.
— Для Франції Україна є надзвичайно важливою темою протягом усього нашого головування в G7, — зазначив Весьєр.
Нагадаємо, що у 2026 році саміт Групи семи (G7) пройде у Франції — у департаменті Верхня Савойя, в місті Евіан.
Франція головуватиме у G7 протягом року, визначивши підтримку України одним із ключових пріоритетів свого порядку денного.