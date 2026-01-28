Російські окупанти щоденно накопичують сили у Серебрянському лісі та Сіверську Донецької області, щоб штурмувати і встановити контроль над Дронівкою, Платонівкою та Закітним.

Про це повідомляє пресцентр 7 корпусу ДШВ.

РФ накопичує сили для штурму вздовж Сіверського Дінця

Військові зазначають, що ситуація навколо Дронівки ускладнюється. Підрозділи 81 бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ведуть позиційну боротьбу за утримання селища та завдають російським окупантам втрат.

— Підрозділи 81 бригади цілодобово виявляють ворога та його засоби та завдають ураження. Зокрема, зенітні екіпажі знищують розвідувальні та ударні дрони противника, які постійно працюють по позиціях наших воїнів, — наголошують у 7 корпусі ДШВ.

Цього тижня підрозділи Сил безпілотних систем виявили та знищили САУ Акація, яку росіяни намагались замаскувати у Серебрянському лісі.



На даній ділянці фронту ворог хоче отримати контроль над прибережними територіями вздовж річки Сіверський Донець та закріпитися на панівних висотах. У разі успіху загабники зможуть атакувати тилову зону підрозділій Сил оборони України.

Щодо тактики росіян, то вона залишається незмінною: малими групами від двох осіб окупанти намагаються інфільтруватись у міжпозиційний простір підрозділів 81 оаембр.

Щоб залишатись непоміченими, росіяни використовують антитепловізнійні плащі уночі, а вдень маскувальні халати та несприятливі погодні умови.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

