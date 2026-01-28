РФ накопичує сили у Серебрянському лісі для штурму Дронівки і ще двох сіл – ЗСУ
- Російські війська накопичують сили для штурму Дронівки, Платонівки та Закітного.
- 81 бригада ДШВ веде позиційну боротьбу та завдає ворогу втрат.
- Сили безпілотних систем ліквідували замасковану САУ Акація у Серебрянському лісі.
Російські окупанти щоденно накопичують сили у Серебрянському лісі та Сіверську Донецької області, щоб штурмувати і встановити контроль над Дронівкою, Платонівкою та Закітним.
Про це повідомляє пресцентр 7 корпусу ДШВ.
РФ накопичує сили для штурму вздовж Сіверського Дінця
Військові зазначають, що ситуація навколо Дронівки ускладнюється. Підрозділи 81 бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ведуть позиційну боротьбу за утримання селища та завдають російським окупантам втрат.
— Підрозділи 81 бригади цілодобово виявляють ворога та його засоби та завдають ураження. Зокрема, зенітні екіпажі знищують розвідувальні та ударні дрони противника, які постійно працюють по позиціях наших воїнів, — наголошують у 7 корпусі ДШВ.
Цього тижня підрозділи Сил безпілотних систем виявили та знищили САУ Акація, яку росіяни намагались замаскувати у Серебрянському лісі.
На даній ділянці фронту ворог хоче отримати контроль над прибережними територіями вздовж річки Сіверський Донець та закріпитися на панівних висотах. У разі успіху загабники зможуть атакувати тилову зону підрозділій Сил оборони України.
Щодо тактики росіян, то вона залишається незмінною: малими групами від двох осіб окупанти намагаються інфільтруватись у міжпозиційний простір підрозділів 81 оаембр.
Щоб залишатись непоміченими, росіяни використовують антитепловізнійні плащі уночі, а вдень маскувальні халати та несприятливі погодні умови.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.