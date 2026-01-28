Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, на якому обговорили наслідки щодо російських ударів і відновлювальних робіт у різних регіонах.

Зеленський про ситуацію у Києві та області

Як заявив Володимир Зеленський, у Київській області відбулося влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, внаслідок чого загинули двоє людей.

– Мої співчуття рідним і близьким. Чотирирічну дитину вдалося врятувати. Надається допомога постраждалим від цього удару, – сказав президент.

За його словами, у Київській області дотепер тривають значні відключення споживачів від електрики.

Він розповів, що у Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день, зараз таких будинків понад 700 у трьох районах столиці.

– Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що була доповідь МВС щодо надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву. Зокрема, за вчорашній день 6,2 тис. людей отримали гаряче харчування.

На його думку, є достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування.

Зеленський про ситуацію в інших регіонах

Окремо під час селектора обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові, розповів президент України.

За його словами, у Запоріжжі тривають роботи після удару російської реактивної системи залпового вогню. Він зазначив, що це був удар просто по житловому району, біля якого немає поруч військових цілей.

– Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли, – наголосив він.

Крім цього, необхідні сили залучені у Дніпропетровській області для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики.

Як зазначив президент, йдеться про Синельниковський і Камʼянський райони, а також Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок, у Кривому Розі без опалення були 243 будинки.

Водночас були доповіді щодо ситуації в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині.

Володимир Зеленський подякував усім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України, які залучені у роботах фактично цілодобово та повертають людям базові умови для життя.

Фото : Офіс президента

