Зеленський попередив про підготовку нового удару по Україні

У своєму вечірньому відеозверненні голова держави заявив, що отримав від розвідки інформацію про підготовку Росією нової атаки України.

– Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що нові удари по Україні, російські штурми на фронті дискредитують мирний процес.

– Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат, – додав Зеленський.

Він зазначив, що всім, хто справді хоче миру, треба думати, як забезпечити, щоб росіяни готувались не до нових масованих атак, а до закінчення війни. За його словами, у світу є сила, щоб це забезпечити, треба тільки нею користуватися – заради миру.

