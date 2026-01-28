Зеленський про повоєнну відбудову України: Визначили, що потрібно пропрацювати зі США
- Зеленський провів нараду з переговорною командою та представниками уряду.
- Визначено питання, які потребують глибшого опрацювання в угоді зі США.
- Україна налаштована вийти на результат у максимально стислі терміни.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною командою та урядовцями й визначили питання, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі Сполученими Штатами щодо повоєнної відбудови України.
Про це у соцмережах повідомив глава держави.
Зеленський провів нараду з переговорною командою
Так, на зустрічі в Офісі президента були голова ОПУ Кирило Буданов, народний депутат та член переговорної команди Давид Арахамія, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.
За словами Зеленського, робота з американською стороною йде активно, і наша сторона працює максимально оперативно.
Президент подякував представникам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за їхню конструктивну позицію у переговорах.
— Маємо вийти на результат якомога швидше, — зауважив президент Зеленський.
Нагадаємо, що в ніч на 23 січня відбулися тригодинні переговори російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану для закінчення війни. Після тієї зустрічі Зеленський анонсував тристоронню зустріч команд України, Росії та США в Абу-Дабі.
Раніше видання Politico з посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що Кремль хоче, щоб електроенергію, яку виробляє окупована росіянами Запорізька АЕС, розподілялася між Україною та Росією.