Президент Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною командою та урядовцями й визначили питання, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі Сполученими Штатами щодо повоєнної відбудови України.

Зеленський провів нараду з переговорною командою

Так, на зустрічі в Офісі президента були голова ОПУ Кирило Буданов, народний депутат та член переговорної команди Давид Арахамія, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

За словами Зеленського, робота з американською стороною йде активно, і наша сторона працює максимально оперативно.

Президент подякував представникам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за їхню конструктивну позицію у переговорах.

— Маємо вийти на результат якомога швидше, — зауважив президент Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч на 23 січня відбулися тригодинні переговори російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану для закінчення війни. Після тієї зустрічі Зеленський анонсував тристоронню зустріч команд України, Росії та США в Абу-Дабі.

Раніше видання Politico з посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що Кремль хоче, щоб електроенергію, яку виробляє окупована росіянами Запорізька АЕС, розподілялася між Україною та Росією.

