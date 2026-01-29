Уночі проти 29 січня російські війська здійснили чергову атаку по території України. Під ударом опинився Вільнянськ Запорізького району та Одеса.

На тлі наслідків обстрілів у Києві запроваджують тимчасові графіки відключення електроенергії.

Паралельно тривають складні дипломатичні контакти щодо завершення війни.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Вільнянськ Запорізького району

Уночі проти 29 січня ворог атакував Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками.

Російські війська завдали ударів по приватному сектору міста.

Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі.

За попередніми даними, загинули дві жінки та чоловік.

Ще один чоловік зазнав поранень — йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Атака на Одесу

Уночі 27 січня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місці удару триває огляд пошкоджень.

Водночас уранці надійшла інформація про нову жертву атаки на Одеси 27 січня.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, сьогодні в лікарні помер чоловік 1947 року народження.

Лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися занадто тяжкими.

Таким чином, російський обстріл 27 січня забрав життя вже чотирьох людей.

Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла

З опівночі 29 січня у столиці запроваджують тимчасові графіки відключення електроенергії.

Попри серйозний дефіцит електрики, енергетикам вдалося перейти від екстрених відключень до керованих графіків.

Водночас у ДТЕК наголошують, що вони будуть нерівномірними в різних районах Києва та не прив’язані до звичних черг — для кожного будинку передбачений окремий розклад.

Переглянути графіки можна на сайті та в чат-боті компанії. Через велике навантаження можливі затримки в оновленні інформації до п’яти хвилин.

Також у ДТЕК попереджають: у разі погіршення ситуації через морози або нові обстріли столиця може знову повернутися до екстрених відключень.

Авіаційні втрати РФ

Уночі з’явилася інформація, що Росія могла втратити два своїх бойових літаки — Су-30 та Су-34.

Цю інформацію попередньо підтвердив Центр протидії дезінформації. Про обставини ураження, місце та спосіб знищення літаків офіційно не повідомляється.

Водночас Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні втрат ворога на 29 січня підтвердив інформацію про знищення лише одного російського літака.

Військові експерти зазначають, що Су-30 та Су-34 є ключовими елементами тактичної авіації РФ.

Зокрема, Су-34 регулярно застосовується для ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а втрата таких машин є відчутною як з військової, так і з репутаційної точки зору для Кремля.

Переговори в ОАЕ без Віткоффа і Кушнера

У новому етапі тристоронніх переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах цього тижня не братимуть участь спецпредставник президента США Дональд Трамп Стів Віткофф і зять глави Білого дому Джаред Кушнер.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, зазначивши, що переговори триватимуть, але у зміненому форматі.

Водночас він визнав, що для України питання можливих змін кордонів залишається вкрай політично складним і наразі є головним каменем спотикання у переговорах щодо завершення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

