Графіки відключення світла 30 січня будуть діяти по всій Україні
У п’ятницю у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Графіки відключення світла в Україні
– Завтра, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні Укренерго.
Причиною введення обмежувальних заходів є наслідки ракетних та дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Інформацію про час та обсяг можливих відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, в Україні зараз без опалення перебувають понад 900 будинків, з них 613 розташовані у Києві.
За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, будинки, які наразі залишаються без опалення, підключатимуть до електропостачання без обмеження для компенсації відсутності тепла.
У Києві почали діяти індивідуальні графіки включень світла, які жителі кожного будинку можуть перевірити окремо.
Попередні графіки відключень та черги в столиці не застосовуються.