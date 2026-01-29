Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 800 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 29 січня

  • особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб,
  • танків – 11 613 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од,
  • артилерійських систем – 36 733 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 629 од,
  • засобів ППО – 1 286 (+2) од,
  • літаків – 434 (+1) од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од,
  • крилатих ракет – 4 205 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 190 (+88) од,
  • спеціальної техніки – 4 053 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

