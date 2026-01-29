Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 800 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 29 січня

особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб,

танків – 11 613 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од,

артилерійських систем – 36 733 (+20) од,

РСЗВ – 1 629 од,

засобів ППО – 1 286 (+2) од,

літаків – 434 (+1) од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од,

крилатих ракет – 4 205 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 190 (+88) од,

спеціальної техніки – 4 053 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

