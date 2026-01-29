Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 29 січня: ЗСУ знищили 830 окупантів та літак
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 800 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 29 січня
- особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб,
- танків – 11 613 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од,
- артилерійських систем – 36 733 (+20) од,
- РСЗВ – 1 629 од,
- засобів ППО – 1 286 (+2) од,
- літаків – 434 (+1) од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 190 (+88) од,
- спеціальної техніки – 4 053 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
