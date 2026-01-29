Делегація Європейської комісії відвідає Київ у лютому 2026 року з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос перед початком засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ 29 січня.

Єврокомісари приїдуть до Києва на роковини великої війни

За словами Марти Кос, до української столиці прибуде група європейських комісарів, яка візьме участь у заходах до четвертої річниці початку повномасштабної війни РФ проти України.

Вона наголосила, що Європейський Союз прагне й надалі надавати Україні необхідну підтримку, зокрема в умовах постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення.

Також Марта Кос повідомила, що 29 січня міністри закордонних справ ЄС обговорюють допомогу Україні в енергетичній сфері та гуманітарну підтримку.

Окремо єврокомісарка звернула увагу на цілеспрямовані удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по пасажирських потягах, наголосивши, що такі атаки не є випадковими.

Вона зазначила, що Європейський Союз і надалі продовжуватиме підтримку України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

