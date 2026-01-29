На тимчасово окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей було уражено РЛС противника та низку пунктів управління БпЛА.

На ТОТ уражено РЛС ворога та низку пунктів управління дронами

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, завдяки злагодженим діям Сил оборони України, у рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 Небо-СВУ.

Орієнтовна вартість такої станції становить близько $100 млн.

​Також уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.)

​Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область).

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

​Сили оборони продовжують методично знижувати наступальний потенціал російських загарбників, додають у Генеральному штабі.

