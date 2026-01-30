В Україні пенсіонери можуть замовити електронне пенсійне посвідчення через вебпортал ПФУ. Як замовити електронне пенсійне посвідчення в Україні у 2026 році – читайте на Фактах ICTV.

Як зробити електронне пенсійне посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення можна замовити кількома способами:

  • На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України зайти в особистий кабінет та обрати розділ Щодо пенсійного забезпечення;
  • За допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду. Для цього необхідно обрати такі розділи – Комунікації з ПФУ та Заява на виготовлення пенсійного посвідчення.

Подати онлайн заяву на виготовлення пенсійного посвідчення може фізична особа, яка підготувала необхідний пакет документів.

Електронне пенсійне посвідчення: необхідні документи

Щоби подати заяву, необхідно заздалегідь підготувати скановані копії таких документів:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • сканована копія підпису для електронного пенсійного посвідчення;
  • фотографія.

Зверніть увагу! Розмір сканованої копії документа не повинен перевищувати 1 Мб. Формат файлу має бути – JPG, JPEG, PDF, а документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.

До сканованої копії підпису є такі вимоги:

  • розмір файлу – від 3 до 5 кБ;
  • підпис повинен бути виконаний чорнилами чорного кольору.

Вимоги до сканованої копії фотографії:

  • кольорове фото;
  • фон білий;
  • розмір фотографії — 25 × 30 мм;
  • розмір файлу — від 20 до 24 кБ;
  • обличчя повинно становити 70-80%;
  • фотографія зроблена протягом останніх 6 місяців;
  • на фото не повинні бути сторонні предмети.

Електронне пенсійне посвідчення видається у вигляді платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

Документ містить графічну та електронну інформацію про власника, а також ключі кваліфікованого електронного підпису.

Електронне пенсійне посвідчення: як отримати

Щоби замовити електронне пенсійне посвідчення, виконайте такі дії:

  • на вебпорталі ПФУ увійдіть до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • натисніть у лівому боковому меню на розділ Щодо пенсійного забезпечення;
  • оберіть Заява на виготовлення пенсійного посвідчення;
  • ознайомтеся із запропонованою інструкцією;
  • у вкладці Орган ПФУ оберіть Головне управління ПФУ;
  • заповніть необхідні поля анкети;
  • завантажте скановані копії документів:
  1. документ, що посвідчує особу;
  2. РНОКПП;
  3. зразок підпису пенсіонера;
  4. фото.
  • надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву;
  • перевірте внесені дані та надішліть заяву.

Електронне пенсійне посвідчення виготовляється безкоштовно строком до 30 календарних днів.

У разі, якщо вам не вдалося скористатися послугою онлайн, то зробити електронне пенсійне посвідчення можна також звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця перебування на обліку).

