Електронне пенсійне посвідчення онлайн 2026: куди звертатися та які документи необхідні
В Україні пенсіонери можуть замовити електронне пенсійне посвідчення через вебпортал ПФУ. Як замовити електронне пенсійне посвідчення в Україні у 2026 році – читайте на Фактах ICTV.
Як зробити електронне пенсійне посвідчення
Електронне пенсійне посвідчення можна замовити кількома способами:
- На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України зайти в особистий кабінет та обрати розділ Щодо пенсійного забезпечення;
- За допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду. Для цього необхідно обрати такі розділи – Комунікації з ПФУ та Заява на виготовлення пенсійного посвідчення.
Подати онлайн заяву на виготовлення пенсійного посвідчення може фізична особа, яка підготувала необхідний пакет документів.
Електронне пенсійне посвідчення: необхідні документи
Щоби подати заяву, необхідно заздалегідь підготувати скановані копії таких документів:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- сканована копія підпису для електронного пенсійного посвідчення;
- фотографія.
Зверніть увагу! Розмір сканованої копії документа не повинен перевищувати 1 Мб. Формат файлу має бути – JPG, JPEG, PDF, а документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.
До сканованої копії підпису є такі вимоги:
- розмір файлу – від 3 до 5 кБ;
- підпис повинен бути виконаний чорнилами чорного кольору.
Вимоги до сканованої копії фотографії:
- кольорове фото;
- фон білий;
- розмір фотографії — 25 × 30 мм;
- розмір файлу — від 20 до 24 кБ;
- обличчя повинно становити 70-80%;
- фотографія зроблена протягом останніх 6 місяців;
- на фото не повинні бути сторонні предмети.
Електронне пенсійне посвідчення видається у вигляді платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.
Документ містить графічну та електронну інформацію про власника, а також ключі кваліфікованого електронного підпису.
Електронне пенсійне посвідчення: як отримати
Щоби замовити електронне пенсійне посвідчення, виконайте такі дії:
- на вебпорталі ПФУ увійдіть до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- натисніть у лівому боковому меню на розділ Щодо пенсійного забезпечення;
- оберіть Заява на виготовлення пенсійного посвідчення;
- ознайомтеся із запропонованою інструкцією;
- у вкладці Орган ПФУ оберіть Головне управління ПФУ;
- заповніть необхідні поля анкети;
- завантажте скановані копії документів:
- документ, що посвідчує особу;
- РНОКПП;
- зразок підпису пенсіонера;
- фото.
- надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву;
- перевірте внесені дані та надішліть заяву.
Електронне пенсійне посвідчення виготовляється безкоштовно строком до 30 календарних днів.
У разі, якщо вам не вдалося скористатися послугою онлайн, то зробити електронне пенсійне посвідчення можна також звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця перебування на обліку).