В Україні пенсіонери можуть замовити електронне пенсійне посвідчення через вебпортал ПФУ. Як замовити електронне пенсійне посвідчення в Україні у 2026 році – читайте на Фактах ICTV.

Як зробити електронне пенсійне посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення можна замовити кількома способами:

На вебпорталі Щодо пенсійного забезпечення ;

; За допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду. Для цього необхідно обрати такі розділи – Комунікації з ПФУ та Заява на виготовлення пенсійного посвідчення.

Подати онлайн заяву на виготовлення пенсійного посвідчення може фізична особа, яка підготувала необхідний пакет документів.

Електронне пенсійне посвідчення: необхідні документи

Щоби подати заяву, необхідно заздалегідь підготувати скановані копії таких документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

сканована копія підпису для електронного пенсійного посвідчення;

фотографія.

Зверніть увагу! Розмір сканованої копії документа не повинен перевищувати 1 Мб. Формат файлу має бути – JPG, JPEG, PDF, а документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.

До сканованої копії підпису є такі вимоги:

розмір файлу – від 3 до 5 кБ;

підпис повинен бути виконаний чорнилами чорного кольору.

Вимоги до сканованої копії фотографії:

кольорове фото;

фон білий;

розмір фотографії — 25 × 30 мм;

розмір файлу — від 20 до 24 кБ;

обличчя повинно становити 70-80%;

фотографія зроблена протягом останніх 6 місяців;

на фото не повинні бути сторонні предмети.

Електронне пенсійне посвідчення видається у вигляді платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

Документ містить графічну та електронну інформацію про власника, а також ключі кваліфікованого електронного підпису.

Електронне пенсійне посвідчення: як отримати

Щоби замовити електронне пенсійне посвідчення, виконайте такі дії:

на вебпорталі ПФУ увійдіть до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

натисніть у лівому боковому меню на розділ Щодо пенсійного забезпечення ;

; оберіть Заява на виготовлення пенсійного посвідчення ;

; ознайомтеся із запропонованою інструкцією;

у вкладці Орган ПФУ оберіть Головне управління ПФУ ;

оберіть ; заповніть необхідні поля анкети;

завантажте скановані копії документів:

документ, що посвідчує особу; РНОКПП; зразок підпису пенсіонера; фото.

надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву;

перевірте внесені дані та надішліть заяву.

Електронне пенсійне посвідчення виготовляється безкоштовно строком до 30 календарних днів.

У разі, якщо вам не вдалося скористатися послугою онлайн, то зробити електронне пенсійне посвідчення можна також звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця перебування на обліку).

