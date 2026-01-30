Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 298 бойових зіткнень.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.