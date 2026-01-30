Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 298 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб. Зараз дивляться Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

