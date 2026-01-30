Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 30 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 298 бойових зіткнень.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
