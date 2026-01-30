Уночі проти 30 січня Росія продовжила атаки на українські регіони.

Під ударами опинилися Запоріжжя, Харків та Дніпропетровська область — є поранені і пошкодження житлової та інфраструктурної забудови.

Паралельно в Офісі президента озвучили оцінку стратегічних планів Кремля на фронті, у Києві ухвалили рішення щодо відновлення навчання в школах, а на міжнародній арені пролунали нові сигнали щодо участі США в роботі НАТО.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Запоріжжя

Уночі проти 30 січня російські війська атакували Запоріжжя – вдарили по одному зі спальних районів міста.

Як уточнив у коментарі ведучій Олені Фроляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, о 23:08 29 січня безпілотник типу Shahed влучив у землю, однак у п’яти багатоповерхових та двох приватних будинках повилітали вікна та балкони.

Постраждалі жінки віком 48 та 57 років від госпіталізації відмовилися.

Після цього армія РФ поцілила дроном по одному з виробничих підприємств у Комунарському районі міста Запоріжжя.

На місцях працюють профільні служби, триває фіксація наслідків чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

Атака на Харків

О п’ятій ранку 30 січня також лунали вибухи у Харкові.

Інформація щодо місць влучань, можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Офіційних повідомлень про жертви не надходило.

Атака на Дніпропетровську області

Уночі проти 30 січня російські війська атакували Дніпропетровську область, застосувавши ударні безпілотники.

Гучно було в Синельниковому, Маломихайлівській, Васильківській громадах Синельниківського району. Там пошкоджена інфраструктура, горів приватний будинок.

Постраждалий 59-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості.

У Нікополі, Марганецькій, Покровській громадах Нікопольського району, що були під ударами FPV-дрони та артилерії, понівечені багатоквартирний будинок, підприємства, заклад культури, трактор.

У Павлограді після атаки БпЛА побите авто.

Росія планує вийти на адмінкордони Донбасу до весни

Росія не відмовляється від намірів до кінця березня або на початку квітня вийти на адміністративні кордони Донбасу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час дискусії Нова країна: ключові питання.

За його словами, ці плани неодноразово переносилися, а реальних спроможностей реалізувати їх у зазначені терміни Росія наразі не має.

Водночас у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях ворог намагається створити буферні зони.

У подальших стратегічних намірах РФ залишаються Одеса та Миколаїв, однак, за оцінкою Паліси, російський генералитет поки не розглядає ці напрямки як першочергові.

Донбас залишається головною ціллю Кремля, тоді як оперативного успіху, наголосив він, наразі змогли досягти лише українські Сили оборони.

Школи Києва відновлюють навчання з 2 лютого

З понеділка, 2 лютого, школи Києва відновлюють освітній процес.

Формат навчання кожен заклад визначатиме самостійно — очний, дистанційний або змішаний — залежно від безпекової ситуації, наявності тепла та електропостачання.

Якщо школу використовують як пункт обігріву під час надзвичайних ситуацій, вона автоматично переходить на дистанційне навчання.

Керівники навчальних закладів мають повідомити батьків про обраний формат до 30 січня, при цьому родини зможуть самостійно обрати найбільш безпечний варіант для дітей.

Гегсет не поїде на зустріч НАТО

Міністр війни США Піт Гегсет не братиме участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 12 лютого у Брюсселі.

За інформацією джерел, замість нього Сполучені Штати представлятиме заступник з політичних питань Елбрідж Колбі.

Це буде перша зустріч такого рівня після серії резонансних заяв президента США Дональд Трамп, які поставили під сумнів стабільність трансатлантичного альянсу.

Аналітики зазначають, що відсутність ключових американських посадовців на таких зустрічах може посилити занепокоєння союзників щодо рівня залученості США до справ НАТО, хоча участь Колбі може допомогти партнерам краще зрозуміти нову оборонну стратегію Вашингтона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

