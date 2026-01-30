Село Злагода Дніпропетровської області перебуває під контролем Сил оборони України, а інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності.

Про це повідомили у 110 окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка.

Яка ситуація у Злагоді 30 січня: що відомо

У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що село Злагода Дніпропетровської області повністю контролюється українськими захисниками.

Військові наголосили, що повідомлення про нібито захоплення цього населеного пункту російськими окупантами є фейком і не відповідає реальній ситуації на фронті.

За даними бригади, у районі Злагоди щодня тривають інтенсивні бойові дії.

Підрозділи 110 ОМБр утримують займані позиції, не дають противнику просунутися вперед та системно знищують живу силу і техніку ворога.

Українські військові закликали громадян довіряти виключно офіційним повідомленням Сил оборони та не поширювати ворожі інформаційні вкиди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

