Підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс Оса та низку важливих логістичних об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Ураження ЗРК Оса та логістики ворога: що відомо

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора українські військові виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс Оса в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зараз дивляться

За інформацією Сил оборони, зафіксовано пряме влучання у ворожу ціль.

Окрім цього, українські захисники завдали ударів по низці важливих логістичних об’єктів противника на тимчасово окупованому Запоріжжі.

Зокрема, уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака.

Також під удар потрапили склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки та об’єкти 76 десантно-штурмової дивізії РФ у районі Кирилівки.

Втрати російських окупантів наразі уточнюються.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.