Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 800 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 30 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 238 710 (+1 310);
  • танків – 11 614 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 969 (+4);
  • артилерійських систем – 36 748 (+15);
  • РСЗВ – 1 631 (+2);
  • засобів ППО – 1 289 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555);
  • крилатих ракет – 4 205;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 319 (+129);
  • спеціальної техніки – 4 054 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

