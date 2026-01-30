Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 800 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 30 січня 2026 року

особового складу – близько 1 238 710 (+1 310);

танків – 11 614 (+1);

бойових броньованих машин – 23 969 (+4);

артилерійських систем – 36 748 (+15);

РСЗВ – 1 631 (+2);

засобів ППО – 1 289 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555);

крилатих ракет – 4 205;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 319 (+129);

спеціальної техніки – 4 054 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

