Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 30 січня: ЗСУ знищили 1 310 окупантів та 555 дронів
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 800 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 30 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 238 710 (+1 310);
- танків – 11 614 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 969 (+4);
- артилерійських систем – 36 748 (+15);
- РСЗВ – 1 631 (+2);
- засобів ППО – 1 289 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555);
- крилатих ракет – 4 205;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 319 (+129);
- спеціальної техніки – 4 054 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 437-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
