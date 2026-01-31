Балістика, крилаті ракети та дрони: Повітряні сили за січень знищили у небі майже 10 тис. цілей
- За січень захисники неба збили 38 крилатих ракет, 37 Іскандерів-М/KN-23, а також тисячі дронів.
- Загалом наші Сили ППО знищили 9707 повітряних цілей.
- Також авіацією Повітряних Сил за січень виконано 614 літаковильотів.
За перший місяць 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей.
Скільки целей було збито ППО України протягом січня
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, за січень захисники неба збили:
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 9 крилатих ракет Х-22/ Х-32;
- 37 балістичних ракет Іскандер-М/ KN-23;
- 10 крилатих ракет Калібр;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/ 69;
- 6 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2725 ударних БпЛА типу Shahed;
- 565 розвідувальних БпЛА;
- 18185 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 614 літаковильотів, зокрема:
- близько 460 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У січні 2026 року авіацією Сил оборони України було збито 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БпЛА. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
До речі, раніше Генштаб повідомляв, що Сили оборони уразили ворожий ЗРК Тор-М1 та пункти управління дронами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.