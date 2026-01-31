За перший місяць 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей.

Скільки целей було збито ППО України протягом січня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, за січень захисники неба збили:

13 крилатих ракет Х-101

9 крилатих ракет Х-22 Х-32

37 балістичних ракет Іскандер-М KN-23

10 крилатих ракет Калібр

4 керовані авіаційні ракети Х-59 69

6 крилатих ракет Іскандер-К

2725 ударних БпЛА типу Shahed

565 розвідувальних БпЛА;

18185 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 614 літаковильотів, зокрема:

Зараз дивляться

близько 460 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У січні 2026 року авіацією Сил оборони України було збито 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БпЛА. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

До речі, раніше Генштаб повідомляв, що Сили оборони уразили ворожий ЗРК Тор-М1 та пункти управління дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.