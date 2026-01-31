За перший місяць 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей.

Скільки целей було збито ППО України протягом січня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, за січень захисники неба збили:

Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 614 літаковильотів, зокрема:

  • близько 460 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У січні 2026 року авіацією Сил оборони України було збито 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БпЛА. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

До речі, раніше Генштаб повідомляв, що Сили оборони уразили ворожий ЗРК Тор-М1 та пункти управління дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

