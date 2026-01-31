Україна та НАТО узгодили ключові пріоритети співпраці. Серед них – посилення протиповітряної оборони, розвиток систем Patriot, літаків F-16 і реактивних систем HIMARS, а також спільна робота для досягнення технологічної переваги.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Основні напрямки співпраці України та НАТО: що відомо

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України.

Федоров подякував НАТО за підтримку та координацію оборонної допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, через яку Україна отримує боєприпаси для протиповітряної оборони.

За словами міністра, головний пріоритет зараз – захист неба, і для цього Україна змінює систему “малої” ППО.

Сторони погодили ключові напрямки співпраці: посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

– Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, – зазначив очільник Міноборони.

Окремо обговорили координацію формату Рамштайн разом із Німеччиною та Великою Британією, щоб пришвидшити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги Україні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни ЄС не обмежувати використання позики для України у розмірі €90 млрд виключно закупівлями всередині ЄС.

