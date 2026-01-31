Вчора 30 січня та в ніч на 31 січня підрозділи Сил оборони України атакували низку об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях та на території Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари ЗСУ по цілях ворога

На тимчасово окуповані частині Луганської області в районі Кам’янки уражено зенітний ракетний комплекс Тор-М1 росіян. Результати уточнюються.

На тимчасово окупованій території Запорізької області ЗСУ вдарили по пункту управління дронами у Рівнопіллі; по складу матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади ворога у Воскресенці; а також по скупченню живої сили окупантів у районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки.

На тимчасово окупованій території (ТОТ) Донецької області в районі Полтавки атаковано пункт управління, що входить до складу мотострілецького полку армії РФ.

Вчора 30 січня підрозділи Сил оборони України вдарили по ворожому пункту управління дронами в районі населеного пункту Случовськ Брянської області.

Також ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр, що на Донеччині. Втрати противника уточнюються.

30 січня повідомлялося, що ЗСУ уразили ЗРК Оса та низку логістичних об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Раніше Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у тимчасово окупованому Криму.

Джерело : Генштаб ЗСУ

