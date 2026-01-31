Україна отримала від міжнародних партнерів понад 700 одиниць енергообладнання загальною потужністю близько одного гігавата — це співставно з виробітком одного енергоблока атомної електростанції.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік.

Енергообладнання для України: що відомо

За словами Олексія Кулеби, Україна отримала котли, когенераційні установки та мобільні генератори великої потужності від партнерів із Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії.

Загальна потужність переданого обладнання становить близько одного гігавата — стільки ж виробляє один енергоблок Південноукраїнської АЕС.

Лише за останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць такого обладнання.

Віцепрем’єр наголосив, що ці потужності критично важливі для стабільної роботи очисних споруд, тепло- і водопостачання, особливо в умовах зими та постійних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

— Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, — зазначив Кулеба.

На формування резерву потужністю 130 мегаватів уряд уже виділив 2,6 млрд грн, однак потреби країни залишаються значно більшими.

Міністерство розвитку громад та територій планує й надалі звертатися по допомогу до міжнародних партнерів.

Раніше передавалося, що Європейський Союз найближчим часом передасть Україні 447 генераторів для підтримки критичної інфраструктури у Києві та прифронтових громадах.

Отримане обладнання використовуватимуть для стабільної роботи лікарень, шкіл, соціальних закладів, укриттів, пунктів обігріву, котелень, водозаборів і очисних споруд.

Допомога надійде через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України. Загальна вартість цієї поставки становить €3,7 млн.

