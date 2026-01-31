Україна розраховує на продовження переговорів наступного тижня та очікує від Сполучених Штатів Америки конкретних пропозицій щодо їх формату.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Україна готується до переговорів наступного тижня

За словами глави держави, сьогодні протягом дня доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що Україна перебуває у постійному контакті з американською стороною та чекає деталей щодо подальших переговорів.

– Очікуємо від них конкретику щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємося до них, – сказав Зеленський.

Що відомо про переговори у Абу-Дабі 23 і 24 січня

Нагадаємо, 23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбулися перші тристоронні переговори за участі України, США та Росії.

У Сполучених Штатах зустріч оцінили позитивно, українська сторона назвала її змістовною.

Перед початком переговорів Володимир Зеленський говорив, що ключовим питанням стане територіальна тема, насамперед ситуація на Донбасі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна з проханням про енергетичне перемир’я та закликав не завдавати ударів по Україні протягом тижня.

Згодом Зеленський підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі сторони обговорювали питання енергетичного перемир’я.

Він також зазначив, що впродовж останніх кількох днів його справді дотримуються.

Було анонсовано другий раунд переговорів, який має відбутися 1 лютого.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, на цій зустрічі, ймовірно, не буде спецпредставників Дональда Трампа.

Це означає, що Україна та Росія можуть провести двосторонні переговори.

