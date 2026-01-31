Сили оборони відбили штурм Гришиного, завдавши противнику втрат у техніці та живій силі.

Українські військові відбили штурм Гришиного

Як повідомляє 7 корпус ДШВ, на північний захід від Покровська, у напрямку Гришиного зростає активність окупантів. Там російські війська здійснили спробу механізованого штурму населеного пункту із застосуванням трьох одиниць бронетехніки.

Таким чином, ворог вирішив пришвидшити темпи наступу на Гришине через неможливість реалізувати задум за допомогою тактики інфільтрації, зауважують військові.

Спроба ворога прорватися в Гришине мала частковий успіх.

– 155 окрема механізована бригада імені Анни Київської у взаємодії із суміжними підрозділами виявила окупантів і вступили у бій. Українські військові знищували росіян як на підступах до села, так і на його околицях, – йдеться у повідомленні.

Загалом українські захисники знищили дві одиниці ворожої бронетехніки та понад 10 російських військових.

Тривають пошуки та ліквідація залишків ворожої піхоти, зокрема у самому Гришиному.

Гришине на карті

Гришине – це село, що розташоване в Покровському районі Донецької області України. Воно знаходиться на північ від Покровської агломерації, менш ніж за десять кілометрів від міста Покровськ.

До речі, командир 7 корпусу ДШВ ЗСУ генерал Євген Ласійчук повідомив, що у боях за Покровськ та Мирноград ворог може до весни виснажитися та зменшити темпи наступу.

