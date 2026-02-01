Укренерго оприлюднив інформацію про відключення світла в Україні 2 лютого.

Графіки відключення світла по всій Україні

У понеділок, 2 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – повідомляє Укренерго.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Зараз дивляться

Також Укренерго просить, щоб споживачі використовували електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

До речі, сьогодні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Україні завершили ремонт високовольтної лінії з Молдовою, що додало 500 МВт для стабілізації енергопостачання Півдня.

Також він наголосив, що оскільки в Україну знову прийшли сильні морози, то необхідно посилити темпи відновлення світла й теплопостачання. Наразі ведуться роботи над тим, щоб максимально спростити умови для розгортання власної генерації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.