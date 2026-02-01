Графіки відключення світла діятимуть 2 лютого по всій Україні
- В усіх регіонах України протягом всієї доби діятимуть графіки відключень світла, як для побутових, так і для промислових споживачів.
- Причиною є наслідки попередніх російських атак нашої країни.
- Водночас Укренерго наголошує, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а значить час та обсяг відключень.
Укренерго оприлюднив інформацію про відключення світла в Україні 2 лютого.
Графіки відключення світла по всій Україні
У понеділок, 2 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.
– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – повідомляє Укренерго.
Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.
Також Укренерго просить, щоб споживачі використовували електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
До речі, сьогодні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Україні завершили ремонт високовольтної лінії з Молдовою, що додало 500 МВт для стабілізації енергопостачання Півдня.
Також він наголосив, що оскільки в Україну знову прийшли сильні морози, то необхідно посилити темпи відновлення світла й теплопостачання. Наразі ведуться роботи над тим, щоб максимально спростити умови для розгортання власної генерації.