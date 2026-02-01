У Києві до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Відновлення теплопостачання у Києві

Наразі у Києві без теплопостачання залишаються ще 1000 будинків.

Надвечір 31 січня Віталій Кличко повідомив, що аварійна ситуація в енергосистемі України призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста. Але місто вже відновлює роботу систем життєзабезпечення.

На лівому березі вода вже є у домівках киян, на пониженому тиску система водопостачання працювала в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба станом на 14:44 повідомив, що зазар без тепла залишаються 693 будинки. Найскладніша ситуація – у Солом’янському та Печерському районах.

До робіт залучили додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових та опорних пунктів обігріву задіяно 69 мобільних котелень.

Станом на вечір 31 січня, без опалення було 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі Києва.

Після 22:00 Віталій Кличко повідомив, що водопостачання відновили в усіх районах столиці. Без тепла лишалося близько 2600 будинків.

Раніше повідомлялося, що Україна у межах зимового пакета екстреної підтримки у розмірі €120 млн отримала від Німеччини першу партію енергетичного обладнання.

Міністр енергетики Денис Шмигаль також повідомляв, що до України вже надійшло шість гуманітарних вантажів із Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. Країни надіслали силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли та інше обладнання.

Фото: Віталій Кличко

