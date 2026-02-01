Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації у різних регіонах України після російських атак.

Зеленський про ситуацію у регіонах України

Як заявив Володимир Зеленський, у Тернівці Дніпропетровської області відбувся удар російських дронів по звичайному автобусу з шахтарями.

– На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені, – сказав глава держави.

За його словами, у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях.

Водночас російські війська завдали ударів по логістиці, зокрема, по залізниці у Дніпропетровській області.

Крім цього, у Конотопі Сумської області армія Росії била по інфраструктурі залізниці. Як зазначив Зеленський, залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити та зберігають зв’язок між регіонами.

Зеленський про ситуацію у Києві та області

Президент заслухав доповідь щодо Київської області: фактично щодня у регіоні додається когенерація. За його словами, видаються теплові набори для людей, а згодом цю програму збільшать.

Він розповів, що кожного дня на Київщині роздають близько п’яти тис. таких теплових наборів.

Як зазначив президент, продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Зокрема, понад 500 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення – тривають ремонтні роботи.

– Це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла. Кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо, – стверджує глава держави.

Зеленський заслухав доповідь МВС України щодо пунктів підтримки та обігріву в Києві. За його словами, більше людей зараз звертаються, а у декількох районах столиці розгорнули додаткові пункти.

– Надається гаряче харчування. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію, – сказав він.

Зеленський про ситуацію в інших областях

На селекторі президент заслухав доповіді щодо ситуації у Харківській, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Окремо Зеленський обговорив з міністром енергетики Денисом Шмигалем взаємодію з Румунією.

Водночас були доповіді щодо Донецької області. Важливо, що на кожну потребу служби реагують, заявив глава держави.

– Одеса й область – триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині – роботи ведуться, – запевняє Зеленський.

Крім цього, були звіти по Вінницькій області, Житомирській, Полтавській і Миколаївській областях.

У Чернігівській, Херсонській і Запорізькій області було багато обстрілів, на кожен із яких має бути відповідь – як військова, так і дипломатична, резюмував президент.

Фото : Офіс президента

