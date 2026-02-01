Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації у різних регіонах України після російських атак.

Зеленський про ситуацію у регіонах України

Як заявив Володимир Зеленський, у Тернівці Дніпропетровської області відбувся удар російських дронів по звичайному автобусу з шахтарями.

– На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені, – сказав глава держави.

За його словами, у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях.

Зараз дивляться

Водночас російські війська завдали ударів по логістиці, зокрема, по залізниці у Дніпропетровській області.

Крім цього, у Конотопі Сумської області армія Росії била по інфраструктурі залізниці. Як зазначив Зеленський, залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити та зберігають зв’язок між регіонами.

Читайте також
РФ атакувала дроном автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: понад десяток загиблих

Зеленський про ситуацію у Києві та області

Президент заслухав доповідь щодо Київської області: фактично щодня у регіоні додається когенерація. За його словами, видаються теплові набори для людей, а згодом цю програму збільшать.

Він розповів, що кожного дня на Київщині роздають близько п’яти тис. таких теплових наборів.

Як зазначив президент, продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Зокрема, понад 500 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення – тривають ремонтні роботи.

– Це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла. Кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо, – стверджує глава держави.

Зеленський заслухав доповідь МВС України щодо пунктів підтримки та обігріву в Києві. За його словами, більше людей зараз звертаються, а у декількох районах столиці розгорнули додаткові пункти.

– Надається гаряче харчування. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію, – сказав він.

Зеленський про ситуацію в інших областях

На селекторі президент заслухав доповіді щодо ситуації у Харківській, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Окремо Зеленський обговорив з міністром енергетики Денисом Шмигалем взаємодію з Румунією.

Водночас були доповіді щодо Донецької області. Важливо, що на кожну потребу служби реагують, заявив глава держави.

– Одеса й область – триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині – роботи ведуться, – запевняє Зеленський.

Крім цього, були звіти по Вінницькій області, Житомирській, Полтавській і Миколаївській областях.

У Чернігівській, Херсонській і Запорізькій області було багато обстрілів, на кожен із яких має бути відповідь – як військова, так і дипломатична, резюмував президент.

Читайте також
Додає 500 МВт потужності: Шмигаль заявив про завершення ремонту лінії Україна-Молдова
Шмигаль

Фото: Офіс президента

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЗапоріжжяКиївОдесаХерсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.