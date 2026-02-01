Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 1 лютого: ЗСУ знищили 1090 окупантів та 14 одиниць важкої техніки
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів, а також знищили шість танків.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 1 лютого 2026
- особового складу – близько 1 240 680 (+1 090) осіб,
- танків – 11 625 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 23 980 (+3) од,
- артилерійських систем – 36 777 (+9) од,
- РСЗВ – 1 632 од,
- засобів ППО – 1 290 од,
- літаків – 435 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 120 134 (+206) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 439 (+62) од,
- спеціальної техніки – 4 055 (+1) од.
31 січня 7 корпус ДШВ повідомив, що українські військові відбили штурм Гришиного, завдавши ворогу втрат у техніці та живій силі. Гришине знаходиться на північний захід від Покровська.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1439-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
