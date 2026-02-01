Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів, а також знищили шість танків.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 1 лютого 2026

особового складу – близько 1 240 680 (+1 090) осіб,

танків – 11 625 (+6) од,

бойових броньованих машин – 23 980 (+3) од,

артилерійських систем – 36 777 (+9) од,

РСЗВ – 1 632 од,

засобів ППО – 1 290 од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 120 134 (+206) од,

крилатих ракет – 4 205 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 439 (+62) од,

спеціальної техніки – 4 055 (+1) од.

31 січня 7 корпус ДШВ повідомив, що українські військові відбили штурм Гришиного, завдавши ворогу втрат у техніці та живій силі. Гришине знаходиться на північний захід від Покровська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1439-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

