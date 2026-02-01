Вже є домовленість про нову тристоронню зустріч між командами України, Росії та США в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вона відбудеться у середу та четвер, 4 та 5 лютого відповідно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 1 лютого.

Зеленський про тристоронні переговори в ОАЕ

– Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу, – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що провів розмову з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

– На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини, – сказав президент.

За його словами, багато лідерів та різні країни перебувають у цьому процесі, підтримують Україну та фактично щодня координують позиції.

Як анонсував президент, у лютому буде достатньо серйозна українська зовнішньополітична активність. Вже із завтрашнього дня відбудуються відповідні контакти та зустрічі, сказав Зеленський.

Він розраховує, що американська сторона буде так само активна, зокрема, це стосується заходів деескалації – скорочення ударів.

На думку президента, багато чого залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли як процесу, так і результатам.

Як додав Зеленський, сьогоднішній російській удар по автобусу в Дніпропетровській області – це показовий злочин, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію.

Зло повинно зупинитися, резюмував президент України. Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає та підтримує саме Україну.

