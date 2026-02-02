Будуть діяти у всіх регіонах України: графіки відключення світла 3 лютого
У вівторок, 3 лютого, в усіх регіонах України протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.
– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – наголосили в Укренерго.
Нагадаємо, за інформацією Міненерго, у січні був рекордним обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України – 41,987 ГВт*год.
У відомстві додали, що допомогло на фоні ворожих атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит.
У січні імпорт електроенергії з ЄС відбувався на тлі чергових атак з боку РФ, після яких в енергосистемі запровадили режим надзвичайної ситуації.
Найскладніша ситуація була у Києві та Київській області.