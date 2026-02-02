У вівторок, 3 лютого, в усіх регіонах України протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, за інформацією Міненерго, у січні був рекордним обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України – 41,987 ГВт*год.

У відомстві додали, що допомогло на фоні ворожих атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит.

У січні імпорт електроенергії з ЄС відбувався на тлі чергових атак з боку РФ, після яких в енергосистемі запровадили режим надзвичайної ситуації.

Найскладніша ситуація була у Києві та Київській області.

