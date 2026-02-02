Фіналізація 20 пакета санкцій проти РФ: Зеленський поговорив із фон дер Ляєн
- Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову 2 лютого.
- Вони обговорили енергетичну допомогу Україні та 20-й пакет санкцій проти Росії.
У понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Енергетична допомога
Глава держави подякував за енергетичну підтримку України з боку Євросоюзу.
За його словами, найближчим часом Україна очікує нові поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання.
Урсула фон дер Ляєн повідомила про завершення роботи над 20-м пакетом санкцій проти Росії.
– Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки, – зазначив президент.
Під час розмови сторони також обговорили дипломатичну діяльність та підготовку документів щодо гарантій безпеки та плану відновлення України.
Зеленський і фон дер Ляєн домовилися про тіснішу співпрацю команд з метою забезпечення чіткості та повного розуміння майбутніх рішень.
20 пакет санкцій проти Росії
Урсула фон дер Ляєн також повідомила про телефонну розмову з президентом України.
– Я поговорила з президентом Володимиром Зеленським сьогодні вдень, напередодні мирних переговорів цього тижня, – розповіла глава Єврокомісії.
Вона наголосила, що РФ, наближаючись до четвертого року повномасштабної війни проти України, збільшує кількість воєнних злочинів і завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.
– День за днем, рік за роком, підтримка України Європою залишається непохитною, – додала вона.
За словами президентки Єврокомісії, ЄС надсилає в Україну сотні генераторів для забезпечення тепла і світла. Також Єврокомісія запропонувала позику для України в обсязі $90 млрд на наступні два роки.
– Ми просуваємося до єдиної й уніфікованої Рамкової програми процвітання з Україною та нашими партнерами з США, – заявила глава ЄК.
Урсула фон дер Ляєн анонсувала запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії у найближчий час.
– Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру, – зазначила президентка Єврокомісії.