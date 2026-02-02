У понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Енергетична допомога

Глава держави подякував за енергетичну підтримку України з боку Євросоюзу.

Зараз дивляться

За його словами, найближчим часом Україна очікує нові поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання.

Урсула фон дер Ляєн повідомила про завершення роботи над 20-м пакетом санкцій проти Росії.

– Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки, – зазначив президент.

Під час розмови сторони також обговорили дипломатичну діяльність та підготовку документів щодо гарантій безпеки та плану відновлення України.

Зеленський і фон дер Ляєн домовилися про тіснішу співпрацю команд з метою забезпечення чіткості та повного розуміння майбутніх рішень.

20 пакет санкцій проти Росії

Урсула фон дер Ляєн також повідомила про телефонну розмову з президентом України.

– Я поговорила з президентом Володимиром Зеленським сьогодні вдень, напередодні мирних переговорів цього тижня, – розповіла глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що РФ, наближаючись до четвертого року повномасштабної війни проти України, збільшує кількість воєнних злочинів і завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

– День за днем, рік за роком, підтримка України Європою залишається непохитною, – додала вона.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС надсилає в Україну сотні генераторів для забезпечення тепла і світла. Також Єврокомісія запропонувала позику для України в обсязі $90 млрд на наступні два роки.

– Ми просуваємося до єдиної й уніфікованої Рамкової програми процвітання з Україною та нашими партнерами з США, – заявила глава ЄК.

Урсула фон дер Ляєн анонсувала запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії у найближчий час.

– Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру, – зазначила президентка Єврокомісії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.