Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
1 хв.
Карта бойових дій на 2 лютого 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
