Минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 2 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

