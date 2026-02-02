Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 2 лютого: ЗСУ знищили 850 окупантів та 25 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували майже тисячу окупантів, а також знищили шість танків.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 2 лютого 2026
- особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб,
- танків – 11 627 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од,
- артилерійських систем – 36 802 (+25) од,
- РСЗВ – 1 633 (+1) од,
- засобів ППО – 1 291 (+1) од,
- літаків – 435 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1083) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 585 (+146) од,
- спеціальної техніки – 4 057 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.
