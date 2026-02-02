Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували майже тисячу окупантів, а також знищили шість танків.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 2 лютого 2026

  • особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб,
  • танків – 11 627 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од,
  • артилерійських систем – 36 802 (+25) од,
  • РСЗВ – 1 633 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 291 (+1) од,
  • літаків – 435 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1083) од,
  • крилатих ракет – 4 205 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 585 (+146) од,
  • спеціальної техніки – 4 057 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

