Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували майже тисячу окупантів, а також знищили шість танків.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 2 лютого 2026

особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб,

танків – 11 627 (+2) од,

бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од,

артилерійських систем – 36 802 (+25) од,

РСЗВ – 1 633 (+1) од,

засобів ППО – 1 291 (+1) од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1083) од,

крилатих ракет – 4 205 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 585 (+146) од,

спеціальної техніки – 4 057 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

