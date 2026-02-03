Куди дзвонити, якщо немає світла у Харкові: важливі контакти та служби
- Якщо світла немає лише у вашій квартирі або будинку, то звертайтеся до приватного електрика чи керуючої компанії.
- Коли знеструмлений під’їзд або весь будинок, то потрібно контактувати з ОСББ чи місцевими комунальними службами.
- Якщо без електрики кілька будинків або район, повідомляйте про це безпосередньо до обленерго.
Енергетичне перемир’я тривало недовго. Росія знову завдала чергового удару по українських містах, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Серед постраждалих і Харківська область, де внаслідок атаки пошкоджена ТЕЦ-5, залишивши тисячі людей без електрики та тепла.
Куди дзвонити щодо відключення світла в Харкові, читайте в нашому матеріалі.
Немає світла в Харкові: куди дзвонити
АТ Харківобленерго надало детальні рекомендації для мешканців Харкова та області щодо того, що робити у разі відсутності електроенергії. Компанія відповідає лише за кабельні та повітряні мережі, які підходять до ввідного щитка вашого будинку.
Внутрішні електромережі, такі як проводка в квартирах або приватних будинках, обслуговуються власником житла або управителем будинку – це може бути комунальне підприємство чи ОСББ. Вуличне освітлення, у свою чергу, належить до компетенції місцевих комунальних служб.
Якщо світло відсутнє тільки у вашій квартирі чи будинку, а автомати та запобіжники справні, вирішити проблему можна за допомогою приватного електрика або спеціалізованої організації, які знайдуть причину знеструмлення і усунуть її.
Якщо ж відключення торкнулося сходової клітки чи всього багатоквартирного будинку, слід звертатися до комунальних служб або голови ОСББ. Коли електроенергія відсутня одразу у кількох будинках, повідомити про це та дізнатися причину знеструмлення можна безпосередньо в АТ Харківобленерго.
Якщо немає світла в Харкові – куди дзвонити
Компанія пропонує кілька способів перевірки наявності планових або аварійних відключень. На сайті Харківобленерго у розділі Відключення за адресою необхідно обрати населений пункт, вулицю та номер будинку, після чого система покаже актуальну інформацію.
Також дізнатися про відключення можна через мобільний додаток Харенерго у відповідному розділі, або через чат-боти обленерго у Viber та Telegram.
Якщо електронні сервіси недоступні, повідомити про проблему можна телефоном, звернувшись до кол-центру Харківобленерго.
Зникло світло в Харкові, куди дзвонити:
- (057) 34-24-413,
- (067) 23-40-413,
- (063) 05-40-413,
- (050) 05-40-413.
Дотримання цих рекомендацій дозволяє оперативно реагувати на відключення електроенергії та правильно визначати, хто відповідає за їх усунення.