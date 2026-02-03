Енергетичне перемир’я тривало недовго. Росія знову завдала чергового удару по українських містах, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Серед постраждалих і Харківська область, де внаслідок атаки пошкоджена ТЕЦ-5, залишивши тисячі людей без електрики та тепла.

Куди дзвонити щодо відключення світла в Харкові, читайте в нашому матеріалі.

Немає світла в Харкові: куди дзвонити

АТ Харківобленерго надало детальні рекомендації для мешканців Харкова та області щодо того, що робити у разі відсутності електроенергії. Компанія відповідає лише за кабельні та повітряні мережі, які підходять до ввідного щитка вашого будинку.

Внутрішні електромережі, такі як проводка в квартирах або приватних будинках, обслуговуються власником житла або управителем будинку – це може бути комунальне підприємство чи ОСББ. Вуличне освітлення, у свою чергу, належить до компетенції місцевих комунальних служб.

Якщо світло відсутнє тільки у вашій квартирі чи будинку, а автомати та запобіжники справні, вирішити проблему можна за допомогою приватного електрика або спеціалізованої організації, які знайдуть причину знеструмлення і усунуть її.

Якщо ж відключення торкнулося сходової клітки чи всього багатоквартирного будинку, слід звертатися до комунальних служб або голови ОСББ. Коли електроенергія відсутня одразу у кількох будинках, повідомити про це та дізнатися причину знеструмлення можна безпосередньо в АТ Харківобленерго.

Якщо немає світла в Харкові – куди дзвонити

Компанія пропонує кілька способів перевірки наявності планових або аварійних відключень. На сайті Харківобленерго у розділі Відключення за адресою необхідно обрати населений пункт, вулицю та номер будинку, після чого система покаже актуальну інформацію.

Також дізнатися про відключення можна через мобільний додаток Харенерго у відповідному розділі, або через чат-боти обленерго у Viber та Telegram.

Якщо електронні сервіси недоступні, повідомити про проблему можна телефоном, звернувшись до кол-центру Харківобленерго.

Зникло світло в Харкові, куди дзвонити:

(057) 34-24-413,

(067) 23-40-413,

(063) 05-40-413,

(050) 05-40-413.

Дотримання цих рекомендацій дозволяє оперативно реагувати на відключення електроенергії та правильно визначати, хто відповідає за їх усунення.

