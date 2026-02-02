Російські війська часто застосовують літак Ту-95 для бомбардування українських міст.

Що відомо про російський літак Ту-95 та які ракети він може нести – дізнавалися Факти ICTV.

Літак Ту-95: історія

Це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Розробили та прийняли на озброєння його у 1950-х роках.

Саме у той час в СРСР наполягали на необхідності мати власний стратегічний міжконтинентальний бомбардувальник.

Річ у тім, що США вже мали на озброєнні Convair B-36, який міг досягти кордонів СРСР, що ставило під загрозу існування Радянського Союзу. Тому було вирішено розробити аналог американського бомбардувальника.

Перші серійні літаки почали надходити на озброєння у 1956 році до аеродрому в Узині, Україна.

Ту-95 став одним із символів Холодної війни. До речі, він застав ще Сталіна. Саме цей літак досі залишається основним стратегічним ракетоносцем Повітряно-космічних сил РФ.

Особливості та використання Ту-95

Головне призначення літака – знищення стратегічних об’єктів у тилу ворога, за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби.

Ще одна роль, відведена Ту-95, – ракетоносець. Літак може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці.

За даними РФ, бомбардувальник обладнаний найпотужнішими у світі турбогвинтовими двигунами НК-12. Турбіна та редуктор цього двигуна мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.

Проте, за словами військового експерта Олександра Коваленка, росіяни завжди перебільшують характеристики своїх літаків та реальні можливості двигунів.

– Двигун НК-12, який використовується у Ту-95, був розроблений в 1950-х роках. Відтоді його модернізували. Росіяни намагалися його постійно покращувати, тому є велика кількість модифікацій, – додає експерт.

Коваленко додає, що назвати двигун НК-12 найпотужнішим у світі важко, оскільки уся програма російських двигунів перебуває в стадії деградації.

– Їхні двигуни не є достатньо високотехнічними та високотехнологічними, оскільки росіяни використовують виключно елемент радянського минулого, який намагаються пристосувати до сучасності. У 1950-х роках двигун НК-12 був одним із найпотужніших, але зараз він точно не відповідає сучасним вимогам! – додає військовий експерт.

У Ту-95 безліч модифікацій, проте наразі російська армія має на своєму озброєнні Ту-95МС та Ту-95МСМ.

Які ракети несе Ту-95:

Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101 ;

; Усі інші моделі здатні нести лише радянські ракети Х-55 або Х-555

До речі, ракета Х-101 не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Тактико-технічні характеристики Ту-95

Довжина літака – 49 м.

Висота – 13 м.

Площа крила – 310 м².

Стрілоподібність крила – 35°.

Максимальна швидкість польоту – 1 000 км/год.

Стартова маса – 160 тис. кг.

Дальність польоту – 15 тис. км.

Характеристики Ту-95МС

Екіпаж – 7 осіб.

7 осіб. Довжина – 49,09 м.

49,09 м. Розмах крил – 50,04 м.

50,04 м. Максимальна злітна маса – 185 тис.

185 тис. Максимальна швидкість – 830 км / год.

830 км / год. Бойове навантаження – до 6 крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

Своєю чергою літаки Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101, але на зовнішній підвісці.

Застосування у війні проти України

11 березня 2022 року близько шести літаків Ту-95МС здійснили пуск десяти крилатих ракет по Дніпру, Івано-Франківську та Луцьку.

Вдень 23 квітня 2022 року літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря було запущено кілька крилатих ракет (попередньо Х-555 або Х-101). Дві з них було збито підрозділами ППО України.

На жаль, не всі ракети вдалося знищити. Запущені ракети з Ту-95 уразили один військовий об’єкт та житловий будинок в Одесі. Відомо про щонайменше п’ятьох загиблих.

5 грудня 2022 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95.

– 14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6-8 менше, ніж планували), – написав він у Telegram.

Кім закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

У ніч на 9 березня 2023 року війська РФ завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Пуски окупанти, зокрема, здійснили з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95. Тоді сили ППО знищили 34 із 48 крилатих ракет (Х-101/Х-555 та Калібр).

У ніч проти 28 квітня 2023 року ворог атакував Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Близько 04:00 9 травня 2023 року росіяни здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95МС з району Каспію.

1 травня 2023 року російські війська випустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101/Х-555. Агресор піднімав літаки стратегічної авіації: дев’ять Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та два Ту-160 із району Каспійського моря. Сили ППО ліквідували 15 ракет.

У ніч на 18 травня 2023 року ворог атакував територію України кількома хвилями ракетних ударів. Загалом було випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування, зокрема й із Ту-95. Силам ППО вдалося тоді знищити 29 ракет.

Вранці 29 грудня 2023 року війська РФ завдали найбільш масованого ракетного удару по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог запустив 158 повітряних цілей: ударні безпілотники Shahed-136/131, крилаті та аеробалістичні ракети. Зокрема, з 18 бомбардувальників Ту-95МС окупанти запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Повітряні сили ЗСУ ліквідували 87 ракет.

Від початку 2025 року РФ також регулярно піднімала бомбардувальники Ту-95 для ударів по Україні.

