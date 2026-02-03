Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили постачання ракет до Patriot, програму PURL, зокрема, її фінансування й євроатлантичну співпрацю.

Зустріч Зеленського та Рютте: про що говорили

Президент України під час зустрічі з генсеком НАТО наголосив на потребі України у ракетах до систем Patriot.

– Проти балістики працюють найбільш ефективно, ви це знаєте, Patriot – це означає, що потрібно більше ракет для Patriot і потрібно, щоб постачання було максимальним, оперативним. Ми над цим працюємо, і я дякую Марку за те, що він в цьому дуже сильно допомагає. Ми говорили сьогодні про це, і я сподіваюсь, що вдасться реалізувати все, про що ми домовилися, – сказав Зеленський під час пресконференції з Рютте у Києві.

Також він наголосив на важливості наповненості пакетів програми PURL.

– Ми з Марком продовжуємо роботу, щоб були додаткові країни для виділення траншів, фінансів додатково для PURL. Ми сьогодні про це говорили, – зазначив президент.

Крім того, він обговорив із генсеком НАТО необхідність надання Європі ліцензій для виготовлення, зокрема, ракет для систем протиповітряної оборони, які є в США.

– Ми пропонуємо таке виробництво разом з Україною і сусідами нашими в Європі, і всіма іншим партнерами, які мають відповідні можливості. Всі наші дії у відповідь повинні бути спільними, достатніми і ефективними, – додав Зеленський.

До того ж, сторони обговорили євроатлантичну співпрацю.

– Те, що є зараз на складах наших партнерів, має реально працювати на захист. Те, що ми можемо виробляти разом, а це майже все, що і потрібно Європі, ми повинні виробляти максимально, – сказав глава держави.

Нагадаємо, що 3 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув Марк Рютте, який вже виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України.

Генсек НАТО виступив у Верховній Раді, під час чого повідомив, що після досягнення мирної угоди в Україні розгорнуть авіацію, флот та наземні сили для гарантування безпеки.

